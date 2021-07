Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Op zoek naar een opvallende kleur voor je nieuwe iPhone? Overweeg zilver! Met een zilver iPhone 8 Plus maak je namelijk echt de blits. Deze chique, zakelijke kleur springt er fel en stijlvol tussenuit. Apple heeft bovendien de beste materialen gebruikt, dus je kunt dezelfde stevigheid verwachten die een iPhone altijd biedt.

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.

Meer over de iPhone 8 Plus

De iPhone 8 Plus is de grote broer van de iPhone 8 die Apple in 2017 tegelijk met de iPhone X aankondigde. Net als de vorige Plus-iPhones is het grote verschil het grotere scherm van 5,5-inch.

Een ander belangrijk verschil is de dubbele cameralens op de achterkant, waarmee je optisch kunt zoomen en gebruik kunt maken van de Portretfunctie. Hiermee kun je een object of persoon op de foto uitlichten door de achtergrond wazig te maken, of de belichting aanpassen met Portretbelichting.

De iPhone 8 Plus heeft net als de iPhone 8 een glazen achterkant, zodat je het toestel draadloos kunt opladen. Daarnaast is de iPhone 8 Plus uitgerust met de A11-chip van Apple, een krachtige chip waarmee je gemakkelijk meerdere apps tegelijk kunt gebruiken en grafisch zware games kunt spelen.