iPhone 7 met Tele2-abonnement kopen

Ga je een iPhone 7 met een abonnement kopen? In dat geval zijn er altijd een aantal zaken om goed op te letten. Allereerst raden we aan om uit te rekenen hoeveel je precies kwijt bent over je totale periode, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt uitgeven aan een smartphone.

Met een iPhone abonnement haal je niet alleen een toestel in huis, maar ook een abonnement waar de hoeveelheid belminuten, het aantal sms’jes en de hoeveelheid data. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen.

Over de iPhone 7

De iPhone 7 is de iPhone uit 2016, die vooral verbeteringen op de achtergrond doorvoert. Daardoor ziet het toestel er hetzelfde uit als zijn voorganger, maar merk je tijdens het gebruik wel degelijk dat je met een nieuwe smartphone te maken hebt.

Zo is de iPhone 7 waterdicht, is de camera sterk verbeterd en is de Taptic Engine toegevoegd, deze geeft subtiele trillingen als je bepaalde functies in iOS gebruikt. De iPhone 7 is ook de eerste iPhone zonder traditionele koptelefoonaansluiting. Je zult dus een adaptertje, Lightning-oortjes of een draadloze koptelefoon moeten gebruiken als je muziek wilt luisteren met oortjes.