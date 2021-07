Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone 7 Plus

De iPhone 7 Plus is sinds het najaar van 2016 verkrijgbaar en werd geïntroduceerd voor een vanafprijs van 909 euro voor het 32GB-model. De Plus-variant onderscheidt zich met een groot 5,5 inch-scherm en een flinke accu die het met gemak anderhalf tot twee dagen uithoudt. Daarnaast heeft de smartphone een uitstekende dubbele camera en een behuizing die bestand is tegen stof en water. Verder beschikt de iPhone 7 Plus over een vernieuwde homeknop met een verbeterde vingerafdrukscanner.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 7 Plus refurbished?

Als je een refurbished iPhone 7 Plus wilt kopen, zijn er een aantal factoren waar je op moet letten. De filters in de prijsvergelijker helpen bij het maken van de beste keus voor jou. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor de refurbished iPhone 7 Plus

Refurbished iPhone 8: Wil jij graag een recenter model met een krachtigere chip, dan is de refurbished iPhone 8 meer geschikt. De iPhone 8 is uitgerust met de vernieuwde A11-chip. Daarbij worden de updates ook nog langer gegarandeerd en kun jij langer genieten van de nieuwe iOS versies.

Refurbished iPhone 8 Plus: Wil jij graag een meer recent en krachtiger model, dan is de refurbished iPhone 8 Plus een goede keus voor jou. Het grootste verschil met de iPhone 7 Plus, is dat de achterkant van glas is gemaakt en dat het toestel een A11-Chip heeft.

Refurbished iPhone X: De refurbished iPhone X is een iPhone met krachtige hardware, A11-chip en ondersteuning voor Face-ID en draadloos opladen. Bij deze iPhone kun je rekenen op jarenlange iOS-updates.

Wil jij toch een ander model van de refurbished iPhone? In onze refurbished iPhone-prijsvergelijker vind je een compleet overzicht van alle modellen en aanbiedingen.