Let op: de iPhone 7 Plus is niet meer met een abonnement verkrijgbaar. Kies in plaats daarvan een los toestel of een nieuwere iPhone.

iPhone 7 Plus met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 7 Plus werd geïntroduceerd in de herfst van 2016, gelijktijdig met de kleinere en goedkopere iPhone 7. De Plus-variant kostte bij verschijning 909 euro voor het instapmodel met 32GB, maar inmiddels is een iPhone 7 los toestel flink in prijs gedaald. Een abonnement met deze smartphone is ook een stuk goedkoper geworden.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 7 Plus met abonnement?

De keuze is reuze als je op zoek bent naar een iPhone 7 Plus abonnement. Bij het zoeken is het slim een abonnement te kiezen met 4G en een ruime databundel. Je wilt immers overal en altijd kunnen Netflixen en YouTuben om het grote scherm van de iPhone 7 Plus optimaal te gebruiken. De meeste providers in Nederland hebben een landelijk dekkend 4G-netwerk met internetsnelheden die dat mogelijk maken. Check wel even bij het afsluiten van je abonnement hoe het zit met belminuten en sms’jes. Misschien heb je die wel helemaal niet nodig, maar veel abonnementen met veel data bieden weinig minuten en sms’jes.

Verder is het goed te weten dat steeds meer providers, waaronder Vodafone, KPN en T-Mobile combivoordeel bieden. Ben je al klant bij deze bedrijven, omdat je een tv- of internetabonnement bij ze afneemt, dan maak je aanspraak op leuke extra’s als je ook een telefoonabonnement afsluit. De extra’s komen in de vorm van korting op je maandbundel, gratis zenderpakketten of gratis onderling bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik de iPhone 7 Plus kopen?

Net als de kleinere iPhone 7 is ook de iPhone 7 Plus verkrijgbaar bij vrijwel alle Nederlandse providers. Geen zin om het volledige aanbod door te spitten? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste deals per provider te vinden. Ook kun je zo profiteren van bijvoorbeeld combivoordeel en andere specifieke kortingsacties.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 7 Plus aanbiedingen?

De vergelijker van iPhoned maakt het heel simpel om het volledige aanbod iPhone 7 Plus abonnementen door te spitten. Standaard worden de beste deals al bovenaan weergegeven, met de filteropties maak je het aanbod nog persoonlijker. Kies bijvoorbeeld voor een looptijd van 1 in plaats van 2 jaar, voor een nieuw of refurbished toestel en sluit abonnementen met een BKR-registratie uit. Ook kun je precies bepalen hoeveel opslag en in welke kleur je iPhone 7 Plus moet hebben.