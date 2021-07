Internet van Ziggo thuis? Dan krijg je tot €5 korting per maand

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone 6S 64GB

De iPhone 6S is sinds het najaar van 2015 verkrijgbaar en werd geïntroduceerd voor een vanafprijs van 849 euro voor het 64GB-model. Inmiddels is deze prijs al flink gezakt en kun je hem zeker refurbished erg voordelig aanschaffen. De iPhone 6S staat bekend om zijn krachtige hardware aan boord, verbeterde 12 megapixel-camera en een scherm met 3D Touch-technologie.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 6S 64GB refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPhone 6S 64GB zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou bij het maken van een keus. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor de refurbished iPhone 6S 64GB

Refurbished iPhone 6S 32GB: Vind jij 64GB toch te veel opslagruimte en wil jij een goedkopere variant aanschaffen? Dan is de refurbished iPhone 6S 32GB een goede optie voor jou. Qua uiterlijk en hardware is er geen verschil, enkel heb je minder ruimte op je smartphone.

Refurbished iPhone 7: Vind je de iPhone 6S toch verouderd? Dan kun je beter voor de refurbished iPhone 7 gaan. Dit is de opvolger van de iPhone 6S refurbished en beschikt over een betere processor en camera.

Is de refurbished iPhone 6s niet het model waar jij naar op zoek bent? Kijk dan in onze vergelijker waarin alle refurbished iPhone modellen en aanbiedingen in zijn opgenomen.