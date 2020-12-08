iPhone 6S met Tele2-abonnement vergelijken – de beste aanbiedingen

Apple iPhone 6S met Tele2 abonnement kopen

Speel je met de gedachte een iPhone 6S met een abonnement aan te schaffen, bijvoorbeeld bij Tele2? Dan raden wij het aan om allereerst even uit te rekenen wat het abonnement in zijn totaal over de complete contractduur kost. Dan kun je voor jezelf bepalen of deze kosten overeenkomen met het bedrag dat je wilt uitgeven aan je nieuwe telefoon en abonnement.

Met een iPhone abonnement haal je niet alleen een toestel in huis, maar ook een abonnement waar de hoeveelheid belminuten, het aantal sms’jes en de hoeveelheid data per maand bij vaststaan. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen.

Over de iPhone 6S

Het lijkt wel een identieke tweeling, als je de iPhone 6S naast de een jaar eerder verschenen iPhone 6 legt. Onder dit herkenbare uiterlijk gaan echter behoorlijk wat vernieuwingen schuil. Zo is de iPhone 6S een stuk sneller dankzij de A9-chip en is het de eerste iPhone met 3D Touch.

Met 3D Touch kun je het scherm stevig indrukken om speciale functies in iOS te activeren. Druk bijvoorbeeld stevig op een app-icoon om speciale opties op te roepen of druk hard op een link om hem als preview te openen.

De camera van de iPhone 6S maakt Live Foto’s, bewegende versies van foto’s die je kunt laten bewegen met 3D Touch. Het is een leuke manier om een standaard foto in een klein filmpje tot leven te laten komen.