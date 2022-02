Let op: de iPhone 6S is met abonnement niet meer verkrijgbaar. Kies in plaats daarvan een los toestel of een nieuwere iPhone.

iPhone 6S met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 6S werd in het najaar van 2015 op de markt gebracht voor een adviesprijs van 739 euro voor het 16GB-model. Omdat hij al een tijdje verkrijgbaar is, haal je de iPhone 6S los inmiddels voor een fractie van die prijs in huis. Toch heeft de opvolger van de iPhone 6 nog veel te bieden. Het toestel heeft een stevig design, draait op een recente versie van iOS en is van alle gemakken voorzien. Zo heeft hij een krachtige 64-bit Apple A9-chip aan boord, 2GB aan werkgeheugen, 4G+ en snelle wifi.

Ook beschikt de iPhone 6S over een puike 12 megapixel-camera met de mogelijkheid om Live Photos – bewegende foto’s – te maken. Het Retina-scherm meet 4,7 inch en is voor het eerst uitgerust met 3D Touch-technologie. Gebruikers kunnen door harder of zachter op het scherm te drukken specifieke acties uitvoeren. Een handige toepassing is het bekijken van een voorbeeld van een website, zonder die daadwerkelijk te openen.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 6S met abonnement?

Heb je de keuze voor een iPhone 6S gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van een geschikt (zakelijk) abonnement. Zoals je ziet is er veel keuze, maar we raden aan om in ieder geval te gaan voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk. Je wilt immers alle mogelijkheden van je nieuwe smartphone benutten, zoals onderweg kijken naar je favoriete films en series. Voor het streamen van video’s heb je echter veel data en een snelle mobiele internetverbinding nodig. Houd daar rekening mee en kies een grote (of indien mogelijk onbeperkte) databundel.

Twijfel je over de hoeveelheid data, belminuten en sms’jes die je nodig hebt? Raadpleeg dan eens de facturen van je huidige abonnement of duik de app van je provider in. Die geeft inzicht in je maandelijkse gebruik en wat je (minimaal) aan bundels nodig hebt. Neem het liever iets ruimer, want veel providers rekenen hoge kosten voor bellen en internetten buiten de bundel.

Verder is het goed om te weten dat steeds meer providers zogenoemd combivoordeel bieden. Neem je naast een tv- en internetabonnement ook telefonie af, dan krijg je leuke extra’s. Denk aan korting op je facturen, gratis onderling bellen met huisgenoten en extra (sport)zenderpakketten. Doe er je (combi)voordeel mee!

Bij welke providers kan ik de iPhone 6S kopen?

Ondanks dat de iPhone 6S al een tijdje meegaat, is de smartphone nog steeds breed verkrijgbaar bij de meeste providers en webshops. Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om de beste deal – met of zonder abonnement – te vinden. We zetten de beste aanbiedingen op een rijtje en laten zien welke providers combivoordeel of andere kortingsacties bieden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 6S aanbiedingen?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Gebruik dan onze vergelijker om de smartphone en het abonnement te vinden dat aansluit bij jouw wensen. Het maakt niet uit of je een nieuw toestel zoekt of een refurbished iPhone 6S. De beste deals staan standaard bovenaan en met diverse filteropties vind je gemakkelijk de gewenste provider, contractduur, bundels en levertijd. Ook is het heel simpel om alleen aanbiedingen zonder BKR-registratie te tonen; handig als je overweegt binnenkort een huis te kopen.