iPhone 6S Plus met abonnement van Vodafone kopen

Ga je een iPhone 6S Plus met abonnement kopen? Dan zijn er een paar zaken waar je goed op moet letten. Zo raden we het je aan eerst uit te rekenen hoeveel je precies kwijt bent over de totale abonnementsperiode. Dan kun je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt uitgeven aan je nieuwe telefoon.

Met een iPhone abonnement haal je niet alleen een losse smartphone in huis, maar ook een abonnement waar het aantal belminuten, sms’jes en de hoeveelheid data per maand van vaststaan. Ga dus niet alleen bezig met het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen.

iPhone 6S Plus

De iPhone 6S Plus is qua formaat groter dan de iPhone 6S en heeft een scherm van 5,5-inch. Dat maakt de 6S Plus een handige iPhone voor mensen die veel met hun smartphone in de weer zijn en het grotere scherm bijvoorbeeld gebruiken voor het kijken van filmpjes of het spelen van spelletjes.

Ook is de iPhone 6S Plus uitgerust met het drukgevoelige 3D Touch-display. Door stevig op het scherm te drukken, kun je speciale functies in het besturingssysteem activeren. zo kun je bijvoorbeeld previews van links bekijken of een Live Foto afspelen.

De iPhone 6S Plus heeft een betere accuduur dan de iPhone 6S, en is net zo krachtig dankzij de A9-chip. Dat maakt van de iPhone 6S Plus een prima smartphone die ook nog eens goed betaalbaar is.