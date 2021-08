Let op: de iphone 6S Plus is niet meer met abonnement verkrijgbaar. Kies in plaats daarvan een los toestel of een nieuwere iPhone.

iPhone 6S Plus met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 6S Plus werd in september 2015 geïntroduceerd, gelijktijdig met de iPhone 6S. Het toestel kostte bij verschijning 849 euro voor het model met 16GB opslag, al haal je de iPhone 6S Plus los voor een fractie van dat bedrag in huis. Een refurbished iPhone 6S Plus is nog voordeliger en een goed alternatief voor wie een nieuwe iPhone te duur vindt.

Hoewel de iPhone 6S Plus al geruime tijd op de markt is, heeft het toestel nog veel te bieden. Het heeft krachtige hardware, draait op een recente versie van iOS en beschikt over een puike 12 megapixel-camera. Het scherm is lekker groot en is voorzien van zogenoemde 3D Touch-technologie. Door harder op het display te drukken, kun je specifieke acties uitvoeren. Denk aan het previewen van een link of foto, zonder deze te openen. De accu komt gemakkelijk de dag door en de vingerafdrukscanner van de iPhone 6S Plus werkt accurater dan voorheen.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 6S Plus met abonnement?

Heb je de keuze voor de iPhone 6S Plus gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van een abonnement dat bij je past. Om van alle mogelijkheden van je nieuwe toestel gebruik te maken, adviseren we je te kiezen voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk. Ook een grote databundel is geen overbodige luxe, zeker als je graag onderweg kijkt naar je favoriete films en series op Netflix. Het streamen van video’s vereist namelijk niet alleen een snelle mobiele internetverbinding, maar ook veel data.

Twijfel je over de hoeveelheid data, belminuten en sms’jes die je nodig hebt? Bekijk dan eens de facturen van je huidige abonnement of duik de app van je provider in. Die geeft inzicht in je maandelijkse gebruik. Misschien heb je wel genoeg aan alleen data, omdat je belt en berichten verstuurt via apps als WhatsApp en Skype. Ben je een grootverbruiker die continu op 4G zit en veel streamt, dan is een onbeperkt data-abonnement het overwegen waard.

Wist je dat steeds meer providers combivoordeel bieden? Ze geven leuke extra’s als je naast een tv- en internetabonnement ook mobiele telefonie afneemt. Het combineren van abonnementen levert korting op en andere presentjes zoals extra zenderpakketten en gratis onderling bellen met huisgenoten. Ook zijn de aansluitkosten van je abonnement vaak gratis.

Bij welke providers kan ik de iPhone 6S Plus kopen?

Wie een iPhone 6S Plus wilt kopen, kan terecht bij de meeste grote providers en webshops. Gebruik onze vergelijker om de beste deal te vinden in combinatie met een abonnement. Ook zie je in een oogopslag welke providers combivoordeel of andere kortingsacties bieden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 6S Plus aanbiedingen?

De prijsvergelijker van iPhoned is er voor iedereen die op zoek is naar een voordelig abonnement met (of zonder) smartphone. We zetten de beste deals voor je op een rij en bieden diverse filteropties om snel te vinden wat je zoekt. Je bepaalt zelf hoe groot je bundels moeten zijn en kiest gemakkelijk de gewenste provider, contractduur, internetsnelheid en levertijd. Overweeg je binnenkort een huis te kopen, toon dan alleen aanbiedingen zonder BKR-registratie. Zo voorkom je dat je telefoonabonnement invloed heeft op de hoogte van je hypotheek.