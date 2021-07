Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone 6 64GB

In het najaar van 2014 werden de iPhone 6 64GB op de markt gebracht. De iPhone 6 heeft een 4,7 inch-scherm en kostte bij release 799 euro voor het 64-GB model. Inmiddels is het toestel al wat verouderd en gaat deze niet meer naar iOS 13 geüpdatet worden. Refurbished is hij wel goed verkrijgbaar en erg in prijs gedaald.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 6 64GB refurbished?

Bij het kopen van een iPhone 6 64GB refurbished zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Zo kan de prijs verschillen door het geheugen, de conditie of het bijleveren van accessoires. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor de refurbished iPhone 6 64GB

Refurbished iPhone 6 32GB: Vind jij 64GB toch te veel opslagruimte? Dan is de refurbished iPhone 6 32GB een goed alternatief voor jou.

Refurbished iPhone 7: Ben jij op zoek naar een recenter model dat langer verzekerd is van updates? Dan kun je beter voor de opvolger, de refurbished iPhone 7 gaan.

Is de refurbished iPhone 6 toch niet wat je zoekt? Kijk dan in onze refurbished vergelijker en vind de beste refurbished iPhone aanbieding die bij jou past.