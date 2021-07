iPhone 6 goud los kopen

Internet van Ziggo thuis? Dan krijg je tot €5 korting per maand

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Apple iPhone 6 (goud) los toestel kopen

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, bijvoorbeeld deze iPhone 6 in het goud, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een lopen sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig, omdat meteen een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.

over de iPhone 6

Het jaar 2014 bleek voor Apple belangrijk. Met de iPhone 6 lanceerde de techgigant namelijk een design dat vier jaar lang gebruikt zou gaan worden voor de iPhone. Pas met de komst van de iPhone X in 2017 introduceerde het bedrijf weer een nieuw design voor de iPhone.

Ook de camera kreeg een flinke upgrade. Met een verbeterde lens die ook in het donker beter presteerde dan zijn voorganger werden ook op dat vlak stappen gemaakt. De iPhone 6 was ook de eerste iPhone die de True Tone-flitser introduceerde, die ervoor zorgt dat personen minder overbelicht in beeld worden gebracht.

De iPhone 6 heeft bovendien een verbeterde accu, waardoor het toestel ondanks het grotere scherm net zo lang meegaat als de kleinere iPhone 5S. Apple belooft 14 uur gesprekstijd, 10 uur browsen en 11 uur wifi.