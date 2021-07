Internet van Ziggo thuis? Dan krijg je tot €5 korting per maand

Goedkoopste iPhone 6 Plus aanbiedingen: 34 deals gevonden bij 2 webshops Prijsupdate: 3 minuten geleden

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone 6 Plus

De iPhone 6 Plus is sinds het najaar van 2014 verkrijgbaar en werd geïntroduceerd voor een vanafprijs van 799 euro voor het 16GB-model. De Plus-variant onderscheidt zich met een groot 5,5 inch-scherm en een flinke accu die het met gemak anderhalf tot twee dagen uithoudt. Het is nog steeds een capabele smartphone die draait op een recente versie van iOS.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 6 Plus refurbished?

Als je een refurbished iPhone 6 Plus wilt kopen, kan onze prijsvergelijker jou goed helpen bij het maken van de juiste keuze. De filters aan de zijkant van deze vergelijker helpen jou gemakkelijk het diverse aanbod in de markt te filteren. Hieronder adviseren we hoe je onze filters het beste kunt gebruiken om voor jou de beste refurbished iPhone aanbieding te vinden:

Alternatieven voor de refurbished iPhone 6 Plus

Refurbished iPhone 7 Plus: Wil jij graag een meer recent model en langer je updates veilig stellen, dan is de refurbished iPhone 7 Plus een betere keuze voor jou.

Refurbished iPhone 8: Wil jij graag een recenter model met een krachtigere chip, dan is de refurbished iPhone 8 meer geschikt. De iPhone 8 is uitgerust met de vernieuwde A11-chip. Daarbij worden de updates ook nog langer gegarandeerd en kun jij langer genieten van de nieuwe iOS versies.

Refurbished iPhone X: De refurbished iPhone X is een iPhone met krachtige hardware, A11-chip en ondersteuning voor Face-ID en draadloos opladen. Bij deze iPhone kun je rekenen op jarenlange iOS-updates.

Is de iPhone 6 Plus niet wat je zoekt? In onze refurbished iPhone-prijsvergelijker vind je een compleet overzicht van alle modellen en aanbiedingen en vind je de deal die het best bij jou past.