Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone 5S

De iPhone 5S was Apples vlaggenschip van 2013. Het toestel werd gelijktijdig met de iPhone 5C geïntroduceerd, aanvankelijk voor een adviesprijs van 699 euro (16GB). Omdat de smartphone al een tijdje op de markt is, bespaar je ruim 44 procent als je de refurbished iPhone 5S in huis haalt. Daarmee is het een interessante budgetoptie, die draait op een recente versie van iOS en overweg kan met de meeste populaire apps. Het toestel is bovendien compact, voorzien van een vingerafdrukscanner en een puike camera.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 5S refurbished?

Als je een refurbished iPhone 5S wilt kopen, zijn er een aantal factoren waar je op moet letten. De filters in de prijsvergelijker helpen bij het maken van de beste keus voor jou. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor de refurbished iPhone 5S

