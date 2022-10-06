Apple iPhone 14 kopen met KPN abonnement

7.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 14
1/21
  • Vergelijk alle 16 abonnementen van KPN
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je KPN abonnement
  • Uitstekende dekking en supersnel 5G-netwerk
  • Profiteer van KPN Combivoordeel
Start vergelijken
Ontdek welk KPN abonnement in combinatie met de Apple iPhone 14 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone 14 met KPN abonnement vanaf € 35,50 per maand met € 145,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle KPN aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieders Belsimpel en Mobiel.nl en vind eenvoudig de beste Apple iPhone 14 deal met KPN abonnement.
Filters
×
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
Geheugen
Kleur
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 600,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
Maximale maandprijs
€ 75,00
Looptijd
Provider
Abonnement verlengen
Download snelheid
Filters
16 resultaten vanaf € 35,50
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 35,50 p/m
Eenmalig toestel: € 145,00
Gemiddeld p/m: € 41,74
€ 69,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 42,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 42,70
€ 94,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 36,50 p/m
Eenmalig toestel: € 145,00
Gemiddeld p/m: € 42,74
€ 69,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 43,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 43,70
€ 94,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB/5G
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 35,50 p/m
Eenmalig toestel: € 192,00
Gemiddeld p/m: € 43,70
€ 97,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB/5G
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 44,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 44,70
€ 121,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 36,50 p/m
Eenmalig toestel: € 192,00
Gemiddeld p/m: € 44,70
€ 97,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 45,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 45,70
€ 121,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 48,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 48,20
€ 142,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 51,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 51,20
€ 145,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 52,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 52,70
€ 166,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 700 Mbit/s)
2 jaar
1d
KPN
€ 54,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 54,70
€ 166,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren