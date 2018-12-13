iPad Pro 2018 kopen: vergelijk alle prijzen en vind de beste deal!

7.5
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Refurbished
Apple iPad Pro 2018
1/8
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 6 prijzen van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 999,95 bij bol.com plaza
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPad Pro 2018 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Pro 2018 is verkrijgbaar met 64GB, 256GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleur spacegrijs en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Schermgrootte
Geheugen
Mobiel internet
Conditie
Levertijd
Filters
6 resultaten vanaf € 999,95
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
NieuwRefurbished vanaf € 236,99
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
11 inch64 GB
€ 999,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
5d
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
12.9 inch64 GB
€ 1.009,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
11 inch64 GBMet mobiel internet
€ 1.099,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
12.9 inch256 GBMet mobiel internet
€ 1.399,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
11 inch256 GB
€ 1.449,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2018
Apple iPad Pro 2018
12.9 inch1000 GBMet mobiel internet
€ 1.699,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
?

iPad Pro 2018 kopen: alles wat je moet weten

De iPad Pro 2018 is het high-end model dat Apple in 2018 uitbracht. Het is het krachtigere grote broertje van de iPad 2018, het instapmodel dat begin 2018 gelanceerd werd.

De nieuwe iPad Pro introduceert voor het eerst in jaren een nieuw design voor de tablet van Apple. De homeknop is verdwenen en maakt plaats voor een display dat de volledige voorkant vult. In de schermranden is de Face ID-camera verwerkt, zodat je de tablet met een gezichtsscan kunt ontgrendelen.

Daarnaast is de iPad Pro uitgerust met de A12X-chip, een krachtigere versie van de chip die de iPhone XS en XR aanstuurt. Hierdoor kun je met gemak meerdere apps naast elkaar draaien via de multitasking-modus van iOS 12.

Uitvoeringen van de iPad Pro 2018

De iPad Pro 2018 verschijnt wederom in twee uitvoeringen, een model met een 11-inch scherm en een grotere variant met een 12,9-inch display. Omdat het scherm tot aan de randen doorloopt, is de 12,9-inch iPad een stuk kleiner dan zijn voorganger uit 2017.

Bij beide modellen heb je de keuze uit de kleuren zilver en spacegrijs en zijn er vier verschillende opslagcapaciteiten beschikbaar: 64GB, 256GB, 512GB en 1TB. Zoals altijd is deze interne opslag niet uit te breiden, dus houd daar rekening mee als je een keuze maakt tussen deze opties.

Prijzen van de iPad Pro 2018

De adviesprijs van de iPad Pro 2018 is van het 11-inch model 899 euro en 1119 euro van de 12,9-inch versie. Kies je voor meer opslag, dan gaat de prijs uiteraard ook omhoog.

iPad Pro 2018 kopen: hier moet je op letten

Als je een iPad Pro 2018 gaat kopen, zijn er wat zaken om rekening mee te houden. Zo is de iPad 2018 een interessante budget-optie als je deze iPad toch te duur vindt. Inmiddels is de iPad Pro 2018 al goedkoper verkrijgbaar, zeker als je voor een refurbished iPad Pro 2018 gaat. Dat is een gebruikte iPad, die door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en – waar nodig – voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu en bieden twee tot drie jaar garantie.

Kies je voor de Pro, dan is het handig om te weten dat oude accessoires van vorige iPads waarschijnlijk niet op deze iPad werken. Zo zul je een nieuwe Apple Pencil en Smart Keyboard moeten kopen, omdat de Smart Connector op een andere plaats zit. Daarnaast ontbreekt de koptelefoonaansluiting op het 2018-model en heeft de tablet geen Lightning- maar een usb-c-poort.

Je oude iPad inruilen en gegevens overzetten

Als je nog een oude iPad hebt, kun je deze inruilen via Apple GiveBack om korting te krijgen op je nieuwe aankoop. Op deze pagina vind je de inruilwaarde van je oude apparaat. Afhankelijk van het model, de opslag en de staat van het apparaat kun je hier nog flink wat geld aan verdienen.

Voordat je een iPad gaat inruilen raden we wel aan om hem goed te wissen in verband met privacy. Daarna kun je al je gegevens van de iPad overzetten van je oude naar de nieuwe iPad.

Wil je toch liever een nieuwere uitvoering? Check dan onze iPad prijzen pagina voor alle actuele modellen en prijzen.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren