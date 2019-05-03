iPad Air 2019 kopen: alles wat je moet weten

De iPad Air 2019 is ook in deze tijd nog een uitstekende iPad waar je nog jaren mee vooruit kunt. De A12 bionic chip is zelfs dezelfde als in de nieuwere iPad 2020. De rekenkracht van het apparaat is daarom meer dan voldoende om mee vooruit te kunnen.

iPad Air 2019 uitvoeringen en prijs

De iPad Air 2019 is te koop bij veel verschillende aanbieders. De tablet komt in drie kleuren: spacegrijs, zilver en goud. Bovendien zijn er verschillende varianten, namelijk:

iPad Air (2019, wifi en 64GB)

iPad Air (2019, wifi en 256GB)

iPad Air (2019, cellular en 64GB)

iPad Air (2019, cellular en 256GB)

In onze prijsvergelijker kun je zien dat de iPad Air 2019 in nieuwe conditie nog maar bij een paar aanbieders verkrijgbaar is. Als je ook een refurbished tablet accepteert, heb je meer keuze en ben je bovendien voordeliger uit. Dat is dus zeker het overwegen waard.

Is de iPad Air 2019 toekomstbestendig?

Zoals eerder aangegeven zit in de iPad Air 2019 dezelfde chipset als in de nieuwere iPad 2020. De iPad Air 2019 heeft daarmee voldoende in huis voor de recreatieve gebruiker. Denk aan surfen op het internet, Netflixen en het spelen van games. Wil je de tablet gebruiken voor het werk of voor het bewerken van zware bestanden? Dan ben je waarschijnlijk beter af met Apple’s nieuwste model, de iPad Pro 2021. Deze heeft de nieuwste chipset en de beste prestaties. Uiteraard betaal je dan ook een stuk meer. Voor thuisgebruik is de iPad Air 2019 meer dan prima en een slimme aankoop.

iPad Air 2019 kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPad Air 2019 kopen? Bedenk dan of een versie wil met 4G connectie of zonder. Als jij de iPad vooral thuis gebruikt of op plaatsen met goede wifi, dan heb jij aan de standaard versie genoeg. Wil je ook onderweg gebruik maken van je tablet? Dan is een 4G connectie het overwegen waard. Er zit wel wat verschil in de prijs, dus een goede overweging is belangrijk.

Daarnaast raden we aan om ook de prijzen van accessoires even te bekijken. Als je ook van plan bent om bijvoorbeeld een Apple Pencil te gebruiken neemt de aanschafprijs uiteraard ook toe.

Hoe gebruik je onze prijsvergelijker?

Als je naar boven scrollt, zie je onze prijsvergelijker. Bovenaan staat automatisch de voordeligste prijs terwijl duurdere deals onderaan staan.. Aan de linkerkant zie je verschillende filters. Daar kun je sorteren op zaken zoals kleur, hoeveelheid geheugen en levertijd. Zo weet je zeker dat je ook daadwerkelijk zoekt naar het model dat jij probeert te vinden. Via de oranje knop ‘Naar Aanbieding’ kom je direct op de productpagina van de aanbieder die jij kiest. Mocht je daar besluiten om de iPad te bestellen, wensen wij je vast veel plezier met je nieuwe aankoop. Voldoet de iPad Air 2019 niet aan je wensen? Bekijk dan de iPhone kopen pagina voor alle actuele modellen en prijzen.