Refurbished iPad 2017 kopen: vergelijk alle prijzen en vind de beste deal!

Refurbished iPad 2017 kopen: alles wat je moet weten

De refurbished iPad 2017 is voor een adviesprijs van 409 euro als vervanger van de iPad Air in de markt geïntroduceerd. Het is een betaalbare iPad met een goede accuduur. Deze iPad is uiterst geschikt als je op zoek bent naar een iPad die je gemakkelijk thuis kunt gebruiken.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad 2017 refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPad 2017 zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt

Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 32 of 128GB aan opslagruimte. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is.

Je hebt de mogelijkheid uit 32 of 128GB aan opslagruimte. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is. Kleur: De iPad 2018 is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud. Niet altijd alle kleuren zijn refurbished even goed op verkrijgbaar.

De iPad 2018 is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud. Niet altijd alle kleuren zijn refurbished even goed op verkrijgbaar. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad 2018 heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad 2018 heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Zoek jij de beste Refurbished iPad aanbieding? In onze prijsvergelijker tonen wij alle refurbished iPads prijzen en aanbieders en geven wij in een makkelijk overzicht de goedkoopste prijzen weer.

Alternatieven voor de refurbished iPad 2017?

Refurbished iPad Air 2: Wil je liever een nóg dunnere en lichtere iPad? Daar kan de krachtige refurbished iPad Air 2 je mee helpen. Dit is de voorganger van iPad 2017, en refurbished voordeliger verkrijgbaar.

Refurbished iPad 2018: Toch op zoek naar een meer recenter uitgebrachte iPad? Dan is de refurbished iPad 2018 een betere keuze voor jou. Dit is de opvolger van de iPad 2017 en beschikt over de iWork-apps van Apple. Deze iPad is geschikt als je hem graag op school zou willen gebruiken.