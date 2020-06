De eerste Apple Watch werd op 9 september 2014 aangekondigd tijdens een speciaal evenement van Apple, waarop ook de iPhone 6 en iPhone 6 Plus uit de doeken werden gedaan. De Apple Watch is het eerste ‘one more thing’ sinds de dood van Steve Jobs en het eerste écht nieuwe apparaat sinds de komst van de iPad.

De wearable van Apple heeft twee verschillende schermgroottes, drie verschillende stijlen en zes verschillende bandjes. Volgens CEO Tim Cook is de Apple Watch “het meest persoonlijke apparaat dat we ooit hebben gemaakt.”

Deze eerste en de tweede generatie Apple Watch worden al een tijdje niet meer verkocht en ondersteund door Apple. Deze zijn enkel nog refurbished verkrijgbaar. De Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 zijn echter nog volop verkrijgbaar, waarbij de Series 4 niet meer door Apple zelf verkocht wordt.

Alles wat je moet weten over de Apple Watch

Hieronder vind je de belangrijkste features van de Apple Watch op een rijtje. Deze pagina wordt continu bijgewerkt met nieuwe informatie over de smartwatch, zodat je niets hoeft te missen.

De Apple Watch is nu beschikbaar in Nederland → lees: Release

in Nederland → lees: Release Er zijn 3 modellen , de goedkoopste kost 369 euro → lees: Prijs en uitvoeringen

, de goedkoopste kost → lees: Prijs en uitvoeringen Een scherm in twee formaten, met hoogtes van 38mm en 42mm → lees: Scherm

→ lees: Scherm Resolutie van 272 x 340 pixels (38mm-model) en 312 x 390 pixels (42mm) → lees: Specs

(38mm-model) en (42mm) → lees: Specs Draadloos betalen en spraakbesturing via Siri → lees: Mogelijkheden

en → lees: Mogelijkheden Fraai design met touchscreen en draaibare knop → bekijk: Officiële productvideo

Apple Watch videoreview

Benieuwd naar de Apple Watch? In onderstaande video vertellen we je alles over de smartwatch en wat je ermee kunt. Lees ons uitgebreide oordeel in de geschreven Apple Watch review.

Ben je benieuwd wat de Apple Watch nu zo uniek maakt en wil je antwoord op de vraag of je nú naar de winkel moet rennen om er eentje te halen? In de video hieronder lichten we de tofste features van het apparaat uit.

Voorlopige conclusie Apple Watch review

De Apple Watch is sinds zijn release verbeterd met watchOS 2. Ook zijn er inmiddels behoorlijk wat apps die van Apple Watch-ondersteuning zijn voorzien, waardoor het gebruik van de smartwatch voor veel mensen een gerechtvaardigde aankoop zal zijn. Toch zul je je moeten afvragen wat je er precies mee wil. De wearable is bij uitstek geschikt om notificaties te checken en om snel berichten te antwoorden, maar apps blijven redelijk traag en weinig uitgebreid. De smartwatch ziet er prachtig uit, zit lekker, werkt goed en biedt nu al verschillende handige functies, zoals de informatie op het uurwerk, de manier waarop het aanspoort tot beweging en hoe Glances werken. Wel is er nog steeds ruimte voor verbetering, maar daarvoor moeten we waarschijnlijk wachten op de Apple Watch 2 met watchOS 3.

→ Lees ons uitgebreide oordeel in de Apple Watch review.

De Apple Watch in het kort

De Apple Watch heeft fraai metalen design, diverse sensoren om je gezondheid en activiteiten te tracken en verschillende kleuren en polsbanden. Het aanraakgevoelige display is flexibel, maar het horloge zelf niet. Een belangrijke feature van de Apple Watch is natuurlijk het checken van de tijd. Daarvoor is de wearable accuraat binnen 50 milliseconden van de universele tijd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je ergens te laat arriveert als gevolg van de Apple Watch.

Daarnaast is er een hartslagmeter aan boord, een speaker en de Watch kan gebruikmaken van de gps-module en dataverbinding van je iPhone. Het slimme horloge werk nauw samen met de Gezondheid-app die sinds iOS 8 standaard aanwezig is in Apple’s mobiele besturingssysteem. Ook de rol van spraakassistent Siri is belangrijk; hiermee kun je snel spraakcommando’s geven en tekst dicteren.

In 2012 lekte de eerste informatie over de Apple Watch uit. Het concept was toen al niet meer nieuw: al in april van hetzelfde jaar plaatste een groep vrienden de Pebble Smartwatch op Kickstarter, een crowdfundingwebsite waar je met interessante projecten financiële steun van het publiek kunt krijgen. Het idee: een horloge dat via bluetooth met je telefoon is verbonden en zo de belangrijkste notificaties op je pols toont. Je telefoon hoef je daarvoor niet meer uit je zak te halen. Binnen een paar dagen was de financiering voor de Pebble Smartwatch rond. Gaat ook de Apple Watch zo populair worden? Wij denken van wel!

Het laatste Apple Watch nieuws

Hieronder vind je het laatste Apple Watch nieuws op een rijtje. Deze pagina wordt continu bijgewerkt, naarmate we meer te weten komen over het slimme horloge van Apple.



Apple Watch release

De officiële onthulling van de Apple Watch viel samen met de presentatie van de iPhone 6 en 6 Plus. Die zijn in september 2014 verschenen, maar de smartwatch is pas sinds 24 april 2015 beschikbaar, in onder meer de Verenigde Staten. Ook Apple-fanaten uit Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië kunnen dan met het slimme horloge aan de slag. De Apple Watch is sinds 17 juli 2015 in Nederland te koop. Ook in België is de smartwatch te koop.

Apple Watch kopen

De eerste generatie Apple Watch is niet meer te koop. Hieronder hebben we voor het overzicht alle Apple Watch modellen en adviesprijzen op een rijtje gezet.

Apple Watch Sport (38mm): werd verkocht vanaf 369 euro

Apple Watch Sport (42mm):werd verkocht vanaf 419 euro

Apple Watch (38mm):werd verkocht vanaf 669 euro

Apple Watch (42mm):werd verkocht vanaf 719 euro

Apple Watch Edition (38mm):werd verkocht vanaf 11.200 euro

Apple Watch Edition (42mm):werd verkocht vanaf 13.200 euro

De eerste generatie Apple Watch wordt niet meer verkocht. Wel kan je de Apple Watch serie 3 prijzen of Apple Watch serie 4 prijzen vergelijken.

Apple Watch uitvoeringen

Er zijn drie verschillende modellen: een Apple Watch voor doorsnee gebruikers, de Watch Sport voor actieve gebruikers met een rubberen polsband en de Watch Edition voor een meer premium uitstraling. Zoals je ziet in de afbeeldingen hieronder heeft deze versie een fraai gouden design. Hierna gaan we uitgebreider in op de verschillende Apple Watches.

Apple Watch

De Apple Watch is het meest standaardmodel voor doorsnee gebruikers. De Watch is gemaakt van roestvrijstaal en het scherm wordt beschermd door een laagje krasbestendig en flexibel glas.

Je hebt de keuze uit drie verschillende leren bandjes (waaronder één van Nederlandse makelij), een schakelarmband, een Milanees net-bandje en een van synthetisch rubber. Alle modellen zijn voorzien van een draaiknop aan de rechter zijkant, de zogenoemde Digital Crown, waarmee je door de interface navigeert.

Update: De eerste generatie Apple Watch wordt niet meer verkocht. Wel kan je de Apple Watch serie 3 prijzen of Apple Watch serie 4 prijzen vergelijken.

Watch Sport

Voor de sportievelingen onder ons is er de Apple Watch Sport, met een behuizing van een licht soort aluminium in de kleuren zilver en spacegrijs. Het scherm is niet van saffierglas maar van Ion-X glas, dat eveneens sterk is.

De bijhorende band van rubber is beschikbaar in verschillende kleuren: wit, blauw, groen, geel, roze en zwart en variaties daarop. Het voordeel van de Sport is dat hij tegen een stootje kan. Ook is deze versie van de Apple Watch bestand tegen stof en water.

Update: De eerste generatie Apple Watch wordt niet meer verkocht. Wel kan je de Apple Watch serie 3 prijzen of Apple Watch serie 4 prijzen vergelijken.

Watch Edition

Zie je je horloge als een mode-accessoire, dan kun je gaan voor het premium model genaamd Watch Edition. Dit apparaat heeft een 18-karaats gouden behuizing die twee keer zo sterk is als standaard goud. Het display wordt beschermd door gepolijst saffierglas.

Bandjes komen in leer en rubber beschikbaar. Ga je voor deze editie, houd dan rekening met een fiks prijskaartje. De Watch Edition kost 11.200 (38 millimeter) of 13.200 (42 millimeter) euro en wordt in gelimiteerde oplage uitgebracht. Kies je een model met een luxer bandje, dan betaal je maximaal 18.400 euro.

Het scherm van de Apple Watch

De Apple Watch is er in twee formaten, met schermhoogtes van 38 en 42 millimeter. Deze zijn rechthoekig qua vorm. Op het aanraakgevoelige display kun je verschillende klokken installeren voor als je de functies van het apparaat even niet gebruikt. De Watch heeft een groot aantal klokjes, waaronder klassieke uurwerken met traditionele wijzers, een chronograaf met stopwatchfuncties, een kleurrijk klokje met Mickey Mouse en een handig uurwerk dat de tijd en agenda-afspraken toont. Je kunt het scherm van de Apple Watch uitgebreid personaliseren, waardoor er voor ieder wat wils is.

Dankzij de retina-resolutie oogt het display scherp en contrastrijk. Bovendien is dit type scherm erg energiezuinig en straalt het zelf licht uit, waardoor het kan worden geïmplementeerd in zeer dunne apparaten en grote kijkhoeken heeft. Houd je de Apple Watch iets schuin, dan kun je nog steeds interface-elementen en teksten goed aflezen. Een laagje supersterk saffierglas voorkomt krassen en beschadigingen, zelfs bij zwaar gebruik.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat het display aanraakgevoelig is. Je kunt bijvoorbeeld krabbels maken op de Apple Watch, maar ook door apps en de interface swipen. Daarnaast registreert het apparaat hoe hard je iets indrukt. Van die features kunnen apps van Apple en derde partijen gebruikmaken. In- en uitzoomen doe je heel precies door gebruik te maken van de draaiknop aan de rechter zijkant. Je kunt deze ook indrukken, om zo terug te keren naar het homescreen van de Apple Watch. Hieronder lees je daar meer over.

De mogelijkheden van de Apple Watch

De Apple Watch heeft een opvallende knop aan de rechter zijkant (de zogenoemde Digital Crown) die je kunt draaien en indrukken om door de interface te navigeren. Apple wil namelijk dat je niet te veel gebruikmaakt van het display (dat is immers onhandig gezien de schermgrootte), maar juist van het draaibare knopje of spraakcommando’s via Siri.

De interface is hier volledig op aangepast: je kunt in- en uitzoomen om de gewenste app te bekijken en te starten. Overigens heeft de Apple Watch wel een touchscreen, waarmee je door bepaalde apps of menu’s kan vegen. Je hebt eveneens de mogelijkheid om krabbels te maken op het scherm. Het display maakt onderscheid in hoe hard je met je vinger drukt, waarmee je verschillende functies uitvoert. Apps kunnen van deze functionaliteit gebruikmaken.

Uiteraard kan de Watch meer dan alleen de tijd tonen. Hij laat je ook navigeren, notificaties checken, je activiteiten bijhouden, muziek afspelen, het weer checken, foto’s weergeven en ga zo maar door. Opladen werkt met MagSafe, de magnetische aansluiting waarmee ook MacBooks worden opgeladen. Ook is de Watch compatibel met Apple Pay, het nieuwe betaalplatform van Apple.

De Apple Watch werkt samen met een speciale app. Wanneer je deze update op je iPhone installeert, krijg je diverse instellingen voor de Apple Watch tot je beschikking. Ook handig zijn de geïmplementeerde how to-video’s, die specifieke functies van de Watch uitlichten. Zo hoef je niet het internet op om alle opties te ontdekken.

Apple Watch specs

Hieronder hebben we de belangrijkste Apple Watch specs puntsgewijs onder elkaar gezet. Het slimme horloge is compatibel met elke iPhone die draait op iOS 8.2+ en heeft voor bepaalde functies de telefoon nodig om te werken.

Twee formaten (38mm, 42mm), drie modellen (Watch, Watch Sport, Watch Edition)

34 verschillende modellen om uit te kiezen; voor ieder wat wils

Compact aanraakgevoelig scherm met laagje krasbestendig glas

Schermresolutie 38mm-model: 272 bij 340 pixels

Schermresolutie 42mm-model: 312 bij 390 pixels

Wordt aangedreven door een Apple S1-chip en draait standaard op Watch OS

Bediening via digital crown, touchscreen, force touch, microfoon (Siri) en iPhone

Werkt met de iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus met iOS 8.2+

Verbindingen: nfc, bluetooth 4.0, wifi 802.11b/g/n

Sensoren: accelerometer, gyroscoop, hartslagmeter, barometer

Accu gaat op een volle lading circa 18 uur mee

Op te laden via MagSafe-connector (inductie), geen Lightning-poort

Praten tegen de Apple Watch met Siri

De Apple Watch werkt nauw samen met Siri, de digitale spraakassistent van iOS. Je kunt spraakcommando’s inzetten om on-demand informatie te krijgen. Nu kun je stemcommando’s geven en in je eigen taal berichten en mails dicteren.

De digitale assistent kan je ook op een andere manier helpen. Siri weet bijvoorbeeld wanneer je begint met hardlopen door middel van bewegingsgevoelige sensoren in de Apple Watch. Vervolgens wordt automatisch een gezondheids- of fitness-app gestart, zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.

NFC en Apple Pay

Net als de iPhone 6 en 6 Plus is de Apple Watch van een nfc-chip voorzien. Deze chip, die ook in diverse bankpassen, ov-kaarten en Android-telefoons is te vinden, maakt het mogelijk om contactloze betalingen uit te voeren. Het betaalplatform Apple Pay moet dit alles in goede banen leiden, zodat je ook met de Apple Watch gemakkelijk en veilig contactloos kunt betalen.

Met een extra chip, die Secure Element heet, moeten je gegevens altijd extra goed beveiligd zijn. In plaats van je persoonlijke- en creditcardgegevens, gebruik je bij betalingen een eenmalig, gegenereerde code als beveiliging.

Betalen met de wearable doe je door tweemaal op de Digital Crown te drukken, waarna de betaling automatisch verloopt. Een vereiste is wel dat je de Watch om je pols draagt en niet los tegen het betaalautomaat legt. Voorlopig werkt Apple Pay echter alleen nog in de Verenigde Staten. Later in 2016 moet het betaalplatform naar Nederland en België komen.

Conclusie Apple Watch review

Het is duidelijk dat de Apple Watch nog maar net op de markt is, want er ontbreekt nog van alles. Meer apps moeten meer ondersteuning voor de Watch krijgen, waardoor de wearable een stuk bruikbaarder wordt. Wellicht gebeurt dat voorlopig niet omdat Apple ontwikkelaars van derde partijen strenge regels oplegt. Voor Nederlanders is het daarnaast jammer dat er nog geen Nederlandse taaloptie is, waardoor Siri niet te gebruiken is. Toch staan hier ook genoeg positieve punten tegenover. De smartwatch ziet er prachtig uit, zit lekker, werkt goed en biedt nu al verschillende handige functies, zoals de informatie op het uurwerk, de manier waarop het aanspoort tot beweging en hoe Glances werken. De Watch heeft aan alle kanten de potentie om een succes te worden, maar moet duidelijk nog groeien. Daarom is dit een voorlopige conclusie. Pas over een tijdje, als de Apple Watch in Nederland uitkomt en de apps beter zijn ondersteund, kunnen we een definitief oordeel over deze interessante smartwatch vellen.

→ Lees ons uitgebreide oordeel in de Apple Watch review.

Apple Watch video

Hieronder vind je de officiële productvideo die Apple heeft gemaakt voor de Apple Watch. Het filmpje geeft een indruk van alle unieke features van het slimme horloge. Bekijk ook de Spring Forward-keynote, waar meer details van de Watch werden bekendgemaakt. Dit evenement werd op maandag 9 maart door Apple georganiseerd en liet ons ook kennismaken met een nieuwe Macbook, het softwareframework ResearchKit en meer Apple Watch-apps.

https://www.youtube.com/watch?v=gCluaJe3lb4